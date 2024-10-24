Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, bu beraberlikle 3. hafta sonunda puanını 5'e yükseltti. Manchester United ise 3. maçında da berabere kalarak 3 puana çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile Manchester United karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çaldı. Turpin'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Livakovic – Osayi, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, En-Nesyri ilk 11'ini sahaya sürdü. İngiliz ekibi Manchester United ise, Onana- Dalot, De Ligt, Lindelöf, Martinez, Ugarte, Eriksen, Rashford, Mazraoui, Garnacho, Zirkzee ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Karşılaşma orta saha mücadelesi şeklinde başlarken öne geçen taraf konuk Manchester United oldu. 15'inci dakika sol kanatta topla buluşan Garnacho'nun yerden içeri çevirdiği topu Zirkzee bekletmeden Eriksen'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı sert ve düzgün vuruşta top kaleci Livakovic'in sağından ağlara gitti. Golün ardından iki takımda skoru değiştirecek pozisyonları buldu. Fenerbahçe'nin Tadic ve En-Nesyri ile girdiği pozisyonlarda kaleci Onana gole izin vermedi. Konuk ekip ise Rashford ile yakaladığı pozisyondan sonuç çıkartamadı ve ilk yarı Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, En-Nesyri ile golü buldu. 49'uncu dakikada Maximin'in sol kenardan açtığı ortaya kafa vuran Faslı golcü En-Nesyri topu filelerle buluşturdu: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

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