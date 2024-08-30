Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi sonuçlandı.

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

İŞTE 3 BÜYÜKLERİN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ:

Beşiktaş: Eintracht Frankfurt, Ajax (D), Maccabi Tel-Aviv, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D)

Fenerbahçe: Manchester United, Slavia Prag (D), Lyon, AZ Alkmaar (D), Union SG, Midtjylland (D), Athletic Bilbao, Twente (D)

Galatasaray: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Dinamo Kiev, Malmö (D), Elfsborg, RFS (D)

AVRUPA LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

TURNUVANIN YENİ FORMATI NASIL OLACAK?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.

İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.