İşte 3 büyüklerin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri!
İşte Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
Spor dünyasından "30 Ağustos" mesajları
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