UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Liverpool sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Liverpool - Sparta Prag maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Liverpool ile Sparta Prag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİVERPOOL - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Sparta Prag maçı 14 Mart Perşembe günü saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.