UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin fikstürü belli oldu

Son dakika spor haberi: Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu turnuvadaki fikstürü belli oldu. İşte detaylar...

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2024- 21:03 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024- 21:28