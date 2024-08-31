UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü:
✈️26 Eylül: Ajax
🏠3 Ekim: Frankfurt
✈️24 Ekim: Lyon
🏠6 Kasım: Malmö
➡️28 Kasım: Maccabi Tel Aviv
✈️12 Aralık: Bodo Glimt
🏠22 Ocak: Athletic Bilbao
✈️ 30 Ocak: Twente
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü:
🏟 26 Eylül: Union SG
✈️ 3 Ekim: Twente
🏟 24 Ekim: Manchester United
✈️ 7 Kasım: AZ Alkmaar
✈️ 28 Kasım: Slavia Prag
🏟 11 Aralık: Athletic Club
🏟 23 Ocak: Lyon
✈️ 30 Ocak: Midtjylland
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü:
🏟 25 Eylül: PAOK
✈️ 3 Ekim: RFS
🏟 23 Ekim: Elfsborg
🏟 7 Kasım: Tottenham
✈️ 28 Kasım: AZ Alkmaar
✈️ 12 Aralık: Malmö
🏟 21 Ocak: Dinamo Kiev
✈️ 30 Ocak: Ajax