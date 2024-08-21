UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Jagiellonia Bialystok sahasında Ajax'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Jagiellonia Bialystok - Ajax maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Jagiellonia Bialystok - Ajax maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Jagiellonia Bialystok ile Ajax, Play-Off maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Jagiellonia Bialystok - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JAGIELLONIA BIALYSTOK - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Jagiellonia Bialystok - Ajax maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.