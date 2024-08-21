UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ferencvaros sahasında Borac Banja Luka'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ferencvaros - Borac Banja Luka maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ferencvaros - Borac Banja Luka maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ferencvaros ile Borac Banja Luka, Play-Off maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ferencvaros - Borac Banja Luka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FERENCVAROS - BORAC BANJA LUKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ferencvaros - Borac Banja Luka maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.