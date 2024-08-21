UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dinamo Minsk sahasında Anderlecht'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Dinamo Minsk - Anderlecht maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dinamo Minsk ile Anderlecht Play-Off maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Minsk - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DINAMO MINSK - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Minsk - Anderlecht maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.