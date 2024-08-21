UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sporting Braga sahasında Rapid Wien'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sporting Braga - Rapid Wien maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sporting Braga ile Rapid Wien, Play-Off maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Braga - Rapid Wienmaçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING BRAGA - RAPID WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting Braga - Rapid Wien maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.