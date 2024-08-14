UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Shamrock Rovers sahasında Celje'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Shamrock Rovers - Celje maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shamrock Rovers - Celje maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Shamrock Rovers ile Celje 3. Eleme Turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shamrock Rovers - Celje maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHAMROCK ROVERS - CELJE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shamrock Rovers - Celje maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.