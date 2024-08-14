UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Servette sahasında Sporting Braga'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Servette - Sporting Braga maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Servette ile Sporting Braga 3. Eleme Turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Servette - Sporting Braga maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SERVETTE - SPORTING BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Servette - Sporting Braga maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.