UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. The New Saints sahasında Petrocub'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, The New Saints - Petrocub maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

The New Saints - Petrocub maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. The New Saints ile Petrocub kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, The New Saints - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THE NEW SAINTS - PETROCUB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

The New Saints - Petrocub maçı 13 Ağustos Salı günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.