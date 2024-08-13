Rigas Skola - Santa Coloma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Santa Coloma ile Rigas Skola karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Rigas Skola - Santa Coloma maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2024- 21:18