UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sporting Braga sahasında Servette'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sporting Braga - Servette maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sporting Braga ile Servette kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Braga - Servette maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING BRAGA - SERVETTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting Braga - Servette maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.