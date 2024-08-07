UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dinamo Minsk sahasında Lincoln Red Imps'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dinamo Minsk ile Lincoln Red Imps kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DINAMO MINSK - LINCOLN RED IMPS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Minsk - Lincoln Red Imps maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.