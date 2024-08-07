UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Celje sahasında Shamrock Rovers'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Celje - Shamrock Rovers maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Celje ile Shamrock Rovers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celje - Shamrock Rovers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELJE - SHAMROCK ROVERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celje - Shamrock Rovers maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.15'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.