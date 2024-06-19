Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi rakibi ve maç programı

UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacak olan Trabzonspor'un Avrupa'daki rakibi, kura çekiminin ardından belli oldu. Bordo-mavililer, Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) maçının galibi ile kozlarını paylaşacak. Peki Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi rakibi ve maç programı...

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi tamamlandı. Temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) karşılaşmasının galibi olacak. Maça ilişkin tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?

TRABZONSPOR UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi de belli oldu. Buna göre Trabzonspor, 2. turda MFK Ružomberok - FC Tobol turunu geçen ekiple karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerin Avrupa'daki ilk maçı 25 Temmuz'da deplasmanda, rövanş ise 1 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.