UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Elfsborg sahasında Pafos'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Elfsborg - Pafos maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Elfsborg - Pafos maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Elfsborg ile Pafos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Elfsborg - Pafos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELFSBORG - PAFOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Elfsborg - Pafos maçı 11 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.