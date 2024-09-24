Beşiktaş ve F.Bahçe'nin maçlarının hakemleri belli oldu!
Avrupa Ligi'ni çeyrek finale kadar simüle ettiler! İşte favori...
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
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