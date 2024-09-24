Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynayacağı maçların hakemleri belli oldu!

Son dakika spor haberi: Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oynayacağı ilk maçların hakemi belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynayacak temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

BEŞİKTAŞ'A İNGİLİZ HAKEM!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 26 Eylül Perşembe günü Johan Cruijff Arena'da Hollanda temsilcisi Ajax ile mücadele edecek. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks düdük çalacak.

Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tim Robinson olacak.

Beşiktaş - Ajax maçında VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR'da da Peter Bankes oturacak.

F.BAHÇE'YE FRANSIZ HAKEM!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadyumu'nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

Söz konusu mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.

Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Bastien Dechepy oturacak. Dechepy'e AVAR olarak Romain Lissorgue eşlik edecek.