UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları 18 Nisan Perşembe günü oynanacak. Yarı finalistlerin belli olacağı müsabakalar, TSİ 22.00'da başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final karşılaşmaları 2 ve 9 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Turnuvanın final maçı ise 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yapılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI VE İLK KARŞILAŞMALARIN SONUCU ŞÖYLE:

Roma - Milan (1-0)

Atalanta - Liverpool (3-0)

West Ham United - Bayer Leverkusen (0-2)

Olimpik Marsilya - Benfica (1-2)