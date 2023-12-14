UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Slavia Prag sahasında Servette'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Slavia Prag - Servette maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Slavia Prag ile Servette kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slavia Prag - Servette maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLAVIA PRAG - SERVETTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slavia Prag - Servette maçı 14 Aralık Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.