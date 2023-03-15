UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. 2-0'ın avantajıyla sahaya çıkacak Endülüs ekibinin yıldızı Alex Telles açıklamalarda bulundu. Brezilyalı sol bek, "Türkiye'ye dönmek benim için özel. Orada arkadaşlarım var ve turu geçecek bir skor almak istiyorum. Zor bir maç olacak." dedi.

İspanya temsilcisinin savunma oyuncusu Alex Telles "Atmosferi çok zor bir maç olacak ama tutkuyla ve yüreğiyle oynayanlar için bu tip maçlar güzeldir. Biz bu tip futbolculara sahip bir takımız ve ilk dakikadan itibaren hazır olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray'da iki yıl forma giydiğini, Fenerbahçe deplasmanındaki ortamı çok iyi bildiğini aktaran Telles, "Türkiye'ye dönmek benim için özel. Orada arkadaşlarım var ve turu geçecek bir skor almak istiyorum. Son iki maçta ihtiyacımız olan galibiyetleri aldığımız için takımdaki hava pozitif. Zor bir maç olacak, Fenerbahçe karşısında 90 dakika boyunca avantajımızı korumalıyız. Bunun için yeterli tecrübede futbolcularımız var. " diye ekledi.