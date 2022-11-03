Braga - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Braga sahasında Malmö'yü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Braga - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Braga ile Malmö kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Braga - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRAGA - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Braga - Malmö maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.