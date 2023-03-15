UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. 2-0'ın avantajıyla sahaya çıkacak Endülüs ekibinin teknik direktörü Jorge Sampaoli, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Arjantinli çalıştırıcı, "Tepki gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Rakibin bize yapmış olduğu baskıya tahammül etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sevilla'nın teknik direktörü Jorge Sampaoli, zorlu bir deplasmanda mücadele edeceklerini ancak önemli olanın saha içinde yapacakları olacağını söyledi.

Maçlara zayıf bir tempoda başladıklarına dikkat çeken Sampaoli, "Ama maçın ilerleyen dakikalarında adapte oluyoruz. Tepki gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Rakibin bize yapmış olduğu baskıya tahammül etmemiz gerekiyor. Rakibin güç kaybetmesiyle biz atağa geçiyoruz. Oyuna yapmış olduğum müdahalelerle de takımı canlı tutmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Arjantinli teknik adam, Fenerbahçe taraftarının oluşturacağı atmosferi baskılı oyunlarıyla kırmak istediklerini söyleyerek, "İyi bir sonuç elde ettik ilk maçta. Bunu korumaya çalışacağız. Ama avantajı korurken baskılı oymaya da çalışacağız. Onlar da baskılı oynama yapısına sahipler. Sahanın içinde olan her şey çok önemli. Baskıya dayanmak zor aynı zamanda takımın da baskılı oynamasını sağlamalıyız. Atmosfer onların lehine gibi görünse de bu desteğe baskılı oyunumuzla cevap vermeye çalışacağız" şeklinde konuştu.