Roma - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Roma sahasında Ludogorets'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Roma - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Roma ile Ludogorets kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Roma - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Ludogorets maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.