UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu oynanacak maçlarla sona erecek. Son 16 turu için 8 takımın daha dahil olacağı turda, rövanş maçlarının heyecanı yaşanacak. Arsenal, Real Betis, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise ve ülkemizden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de oynanacak maçlar sonrası belli olacak. Peki; Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Kura çekimi şifresiz mi olacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, grubunu lider tamamlayarak son 16'ya adını yazdırmıştı.

Avrupa Ligi'nde oynanacak play-offlar sonrası sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli olacakken, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu kura çekiminin ne zaman olacağı merak edilmeye başlandı. Peki UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SON 16 KURALARINA DİREKT KATILACAK TAKIMLAR

Avrupa Ligi gruplarını lider olarak tamamlayan 8 takım, kuralara direkt olarak katılma hakkı kazandı. Bu takımlar şu şekilde:

Arsenal, Real Betis, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise ve ülkemizden Fenerbahçe...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimi EXXEN'den canlı yayınlanacak.

AVRUPA LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2022 Dünya Kupası nedeniyle eşleşmeler, önceki yıllara göre daha geç oynanacak. Eşleşme tarihleri ise şu şekilde olacak:

Son 16 maçları: 9 - 16 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 13 - 20 Nisan 2023

Yarı final maçları: 11 - 18 Mayıs 2023

Final maçı: 31 Mayıs 2023