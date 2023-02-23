Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda sahne almıştı. Sarı-lacivertliler AEK Larnaca, Dinamo Kiev ve Rennes'in olduğu gruptan 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak namağlup lider olarak tamamlamıştı.
Adını direkt son 16'ya yazdıran Kanarya'nın bu turdaki muhtemel rakipleri, oynanan play-off maçlarının ardından belli oldu.
İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri:
* Bayer Leverkusen
* Manchester United
* Juventus
* PSV
* Roma
* Sporting
* Union Berlin
* Rennes - Shakhtar Donetsk (maç uzatmalara gitti)