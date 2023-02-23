UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu oynanacak maçlarla sona erecek. Son 16 turu için 8 takımın daha dahil olacağı turda, rövanş maçlarının heyecanı yaşanacak. Arsenal, Real Betis, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad, Union Saint-Gilloise ve ülkemizden Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de oynanacak maçlar sonrası belli olacak. Peki; Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Kura çekimi şifresiz mi olacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...