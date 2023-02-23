Monaco 2-3 Bayer Leverkusen (Penaltılar sonucu: 2-4) | Leverkusen penaltılarda turladı!

UEFA Avrupa Ligi play off turu ikinci maçında Monaco ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 90 dakikası 3-2 Alman ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı ve maç uzatmaya gitti. Uzatmalarda da sonuç değişmedi ve penaltılar sonucunda turu geçen taraf 2-4'lük skorla Leverkusen oldu.

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2023- 23:36