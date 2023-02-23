UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Monaco ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk 90 dakikasını Leverkusen 3-2 kazandı.
Leverkusen'in gollerini 13. dakikada Florian Wirtz, 21'de Exequiel Palacios ve 58. dakikada Amine Adli kaydetti. Monaco'nun golleri ise 19. dakikada Wissam Ben Yedder (p) ve 84'te Breel Embolo'dan geldi.
İlk maçın 2-3 bittiği eşleşmede ilk 90 dakika sonucu uzatmalara geçildi.
PENALTILAR SONUCU TURU GEÇEN TARAF LEVERKUSEN!
120 dakikada da sonuç değişmedi ve penaltılara geçildi. Penaltılar sonucunda 2-4 skorla turu geçip adını son 16'ya yazdıran takım Bayer Leverkusen oldu.