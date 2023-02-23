Union Berlin 3-1 Ajax | MAÇ SONUCU - ÖZET
Union Berlin, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Ajax'ı 3-1 mağlup ederek son 16'ya yükseldi.
Avrupa Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 24.02.2023- 01:12
Almanya'da oynanan maçı Union Berlin 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltıdan Knoche, 44. dakikada Juranovic ve 50. dakikada Doekhi kaydetti.
Ajax'ın tek golü Kudus'den geldi.
Ajax'ta Edson Alvarez, 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
0-0 biten ilk maçın ardından Union Berlin bu sonuçla adını bir üst tura yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü saat 14.00'te çekilecek.