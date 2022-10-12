Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? | UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'ndaki Fenerbahçe, kendi evinde 2-0 mağlup ettiği rakibi AEK Larnaca ile bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleye saatler kala arama motorlarında Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? sorusu, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? İşte detaylar...

FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kadıköy'de 2-0 sonlanan karşılaşma bu kez AEK Arena'da Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetiminde yapılacak. Gruptaki 3 maçında 7 puan alan sarı lacivertliler, karşılaşma öncesinde lider pozisyonunu korurken ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanında gruptan çıkma mücadelesi verecek. Sarı lacivertliler, kazanmaları halinde gruptan çıkacak. Jorge Jesus yönetimindeki ekip maçı 3 puanla tamamlarsa Larnaca ile puan farkını 7'ye yükseltecek. Kazanması halinde Fenerbahçe, gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek.

FENERBAHÇE 4 EKSİK

Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor. Soğuk algınlığı olan Batshuayi ve kas ağrısı bulunan Miha Zajc da bugünkü antrenmana katılmadı. Bu oyuncuların, yarınki maç için kafileyle birlikte Larnaca'ya gideceği öğrenildi.