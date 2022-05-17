UEFA Avrupa Ligi’nde final heyecanı!

UEFA Avrupa Ligi final maçında Eintracht Frankfurt ile Glasgow Rangers yarın karşı karşıya gelecek. İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda, Eintracht Frankfurt ile Glasgow Rangers arasında oynanacak ve TSİ 22.00’de başlayacak müsabakada kupaya uzanan ekip belli olacak.

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2022- 14:13