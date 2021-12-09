09 Aralık 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Antwerp 1-0 Olympiakos (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Olympiakos deplasmanda kayıp!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 Giriş Tarihi: 09.12.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin de yer aldığı D Grubu'nda Antwerp, sahasında Olympiakos'u 1-0 mağlup etti. Yunan ekibi Olympiakos bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Antwerp ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Antwerp 1-0'lık skorla kazandı. Belçika ekibine üç puanı getiren golü 6. dakikada Balikwisha kaydetti.

Liderlik fırsatını tepen Yunan ekibi Olympiakos bu sonuçla grubu 9 puanla ikinci sırada tamamlarken, Antwerp ise 5 puanla 4'üncü oldu.

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