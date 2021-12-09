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AVRUPA LİGİ

Lyon ile Rangers maçı canlı anlatım (Napoli - Leicester City maçı canlı izle)

Lyon - Rangers | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

UEFA Avrupa Ligi A Grubu son haftasında Lyon ile Rangers kozlarını paylaşıyor. Lyon ile Rangers maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu son haftasında Lyon ile Rangers kozlarını paylaşıyor. Lyon ile Rangers maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

LYON - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:45'te başlayan Lyon ile Rangers maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

LYON - RANGERS İLK 11'LER

Lyon: Pallersbeck, Vogel, Da Silva, Lukeba, Henrique, Caqueret, Keita, Cherki, Shaqiri, Ekombi, Dembele

Rangers: McLoughlin, Patterson, Goldson, Bassey, Barisic, Wright, Lundstron, Kamara, Roofe, Kent, Hagi

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