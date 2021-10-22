22 Ekim 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Eintracht Frankfurt 3-1 Olympiakos (MAÇ SONUCU - ÖZET)

F.Bahçe’nin grubunda yeni lider Frankfurt!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 22.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı D grubunda 3. hafta mücadeleleri oynandı. Grubun iki güçlü takımı Eintracht Frankfurt ile Olympiakos Almanya'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2. büyük organizasyonunda 3. hafta maçları oynandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği D grubunda nefes kesen maçlar oynandı. Sarı lacivertliler evinde Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Öte yandan Alman ekibi Eintracht Frankfurt, sahasında Olympiakos'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Frankfurt'a galibiyeti getiren goller Borre, Toure ve Kamada'dan geldi. Yunan ekibinin golünü ise El-Arabi kaydetti.

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, D grubunun yeni lideri oldu.

İşte Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda puan durumu!

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