UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de yer aldığı D grubunda 3. hafta mücadeleleri oynandı. Grubun iki güçlü takımı Eintracht Frankfurt ile Olympiakos Almanya'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2. büyük organizasyonunda 3. hafta maçları oynandı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği D grubunda nefes kesen maçlar oynandı. Sarı lacivertliler evinde Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Öte yandan Alman ekibi Eintracht Frankfurt, sahasında Olympiakos'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Frankfurt'a galibiyeti getiren goller Borre, Toure ve Kamada'dan geldi. Yunan ekibinin golünü ise El-Arabi kaydetti.

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, D grubunun yeni lideri oldu.

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