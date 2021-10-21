UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. G grubu 3. hafta maçında Real Betis ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. G grubu 3. maçında Real Betis ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Mücadele Iglesias ve Andrich'in golleriyle 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da puanlarını 7'ye yükseltti.

DİĞER

AVRUPA LİGİ HABERLERİ