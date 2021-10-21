21 Ekim 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Real Betis 1-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Betis ile Leverkusen yenişemedi!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. G grubu 3. hafta maçında Real Betis ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. G grubu 3. maçında Real Betis ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Mücadele Iglesias ve Andrich'in golleriyle 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da puanlarını 7'ye yükseltti.

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