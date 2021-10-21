21 Ekim 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

İşte Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda puan durumu!

İşte F.Bahçe’nin grubunda puan durumu...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 Giriş Tarihi: 21.10.2021

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, D grubunda 3. maçına çıktı. Eintracht Frankfurt ile berabere kalan ve ardından sahasında Olympiakos'a mağlup olan Fenerbahçe, Royal Antwerp ile evinde yenişemedi. Kanarya 3 maçın ardından 2 puanda kaldı. İşte gruptaki puan durumu...

Kadıköy'de oynanan ve TSİ 19.45'te başlayan Fenerbahçe Antwerp maçı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

2. dakikada Samatta'nın attığı gole 21. dakikada Enner Valencia karşılık verdi, 37. dakikada panenka denediği penaltı atışını kaçıran Valencia, 45. dakikada yine penaltıdan skoru 2-1'e getirdi. Maçın ikinci yarısında beraberlik için bastıran Antwerp 62'de Gerkens ile durumu 2-2'de eşitledi. Maçta başka gol olmayınca iki ekip 1'er puanla sahadan ayrıldı.

İşte Olympiakos, E. Frankfurt, Fenerbahçe ve Antwerp'in yer aldığı D Grubu'nda güncel puan durumu...

1- Olympiakos - 6 puan (2 maç)
2- E. Frankfurt - 4 puan (2 maç)
3- Fenerbahçe - 2 puan (3 maç)
4- Antwerp - 1 puan (3 maç)

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜNDE KALAN MAÇLARI:

4 Kasım 2021 Perşembe

Royal Antwerp –Fenerbahçe
Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe
Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe - Royal Antwerp maçının özeti A Spor’da Fenerbahçe - Royal Antwerp maçının özeti A Spor'da
Taraftarlardan maç sonrası şok tepki! Taraftarlardan maç sonrası şok tepki!
F.Bahçe fırsatı tepti! Avrupa’da 3 puan hasreti... F.Bahçe fırsatı tepti! Avrupa'da 3 puan hasreti...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör