Ali Palabıyık Sparta Prag-Rangers maçını yönetecek! | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanacak Sparta Prag - Rangers mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag ile İskoçya'nın Rangers takımları arasında 30 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi A Grubu müsabakasını yönetecek.

Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrindeki Letna Stadyumu'nda saat 19.45'de başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Mücadelede Abdulkadir Bitigen VAR, Halis Özkahya ise AVAR olarak görev yapacak.

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