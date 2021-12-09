10 Aralık 2021, Cuma
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Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, E Grubu'nu 12 puanla namağlup lider olarak tamamladı ve son 16 turuna kaldı. Lazio ise 9 puanla 2. sırada yer alarak play-off turuna adını yazdırdı.
Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi 25 Şubat 2022'de çekilecek olan kura ile belli olacak.
Son 16 turunda karşılaşmalar 10 Mart ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak.
İLK KEZ NAMAĞLUP
Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup tamamladı.
İŞTE E GRUBU PUAN DURUMU
Galatasaray - 12
Lazio - 9
Marsilya - 7
L. Moskova - 2
Lazio 0-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray deplasmanda İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar zorlu maçtan 0-0 beraberlikle ayrılarak son 16 turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında Lazio, Galatasaray'ı konuk etti.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, E Grubu'nu 12 puanla namağlup lider olarak tamamladı ve son 16 turuna kaldı. Lazio ise 9 puanla 2. sırada yer alarak play-off turuna adını yazdırdı.
Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi 25 Şubat 2022'de çekilecek olan kura ile belli olacak.
Son 16 turunda karşılaşmalar 10 Mart ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak.
İLK KEZ NAMAĞLUP
Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup tamamladı.
İŞTE E GRUBU PUAN DURUMU
Galatasaray - 12
Lazio - 9
Marsilya - 7
L. Moskova - 2
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