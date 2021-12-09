10 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

Lazio 0-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Cimbom son 16’ya kaldı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 Giriş Tarihi: 10.12.2021

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray deplasmanda İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar zorlu maçtan 0-0 beraberlikle ayrılarak son 16 turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında Lazio, Galatasaray'ı konuk etti.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, E Grubu'nu 12 puanla namağlup lider olarak tamamladı ve son 16 turuna kaldı. Lazio ise 9 puanla 2. sırada yer alarak play-off turuna adını yazdırdı.

Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi 25 Şubat 2022'de çekilecek olan kura ile belli olacak.

Son 16 turunda karşılaşmalar 10 Mart ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak.

İLK KEZ NAMAĞLUP

Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup tamamladı.

İŞTE E GRUBU PUAN DURUMU

Galatasaray - 12

Lazio - 9

Marsilya - 7

L. Moskova - 2
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