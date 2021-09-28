28 Eylül 2021, Salı

AVRUPA LİGİ

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

F.Bahçe ve G.Saray’ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 Giriş Tarihi: 28.09.2021

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Olympiakos maçını Alejandro Hernandez, Marsilya-Galatasaray maçını ise Pawel Raczkowski yönetecek. | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe sahasında Olympiakos'u konuk edecek.

30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez'in yöneteceği açıklandı.

Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise E Grubu ikinci maçında Marsilya'ya konuk olacak.

30 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek.

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