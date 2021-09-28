UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe sahasında Olympiakos'u konuk edecek.

30 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez'in yöneteceği açıklandı.

Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise E Grubu ikinci maçında Marsilya'ya konuk olacak.

30 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek.

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