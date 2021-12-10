10 Aralık 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Eljif Elmas seçildi!

Avrupa Ligi’nde haftanın oyuncusu Eljif Elmas!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 10.12.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları oynandı ve grup aşaması sona erdi. İtalyan ekibi Napoli sahasında İngiliz temsilcisi Leicester City'i 3-2 geçerken, Eljif Elmas haftanın oyuncusu seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. haftanın en iyi oyuncusu, İtalya'nın Napoli ekibinde forma giyen Eljif Elmas oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada Eljif Elmas'ın yanı sıra Real Sociedad'dan Mikel Oyarzabal, Dinamo Zagreb'den Mislav Orsic ve Spartak Moskova'dan Aleksandr Selikhov yer aldı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen orta saha oyuncusu Eljif, Napoli'nin Leicester City'yi 3-2 yendiği maçta 2 gol attı ve oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın futbolcusu seçildi.

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