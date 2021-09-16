16 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Frankfurt - Fenerbahçe maçı | CANLI UEFA Avrupa Ligi

Frankfurt - F.Bahçe | CANLI
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Alman ekibi Frankfurt'a konuk oluyor. Frankfurt-Fenerbahçe maçının tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...| Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberleri)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Frankfurt'a konuk oluyor. Avrupa perdesini galibiyetle açmak isteyen sarı-lacivertliler, deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Frankfurt - Fenerbahçe Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Frankfurt: Trapp; Durm, N'Dicka, Hinteregger, Da Costa; Sow, Jakic; Kamada, Lammers, Kostic; Borre.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi - Samuel, Mert Hakan Yandaş, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Enner Valencia, Mesut Özil



EINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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