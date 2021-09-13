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AVRUPA LİGİ

Galatasaray Lazio maçı öncesi Lucas Leiva: Harika bir ortam olacak

G.Saray maçı öncesi Leiva: Harika bir ortam olacak
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 13.09.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde elemeleri geçerek gruplara kalan Galatasaray; Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile E Grubu'nda yer alacak. İlk maçta sarı-kırmızılılara konuk olacak Lazio'da Lucas Leiva, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki oyuncu, "Harika bir ortam olacak." dedi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio'nun tecrübeli futbolcusu Lucas Leiva, Perşembe günü oynanacak maça ilişkin konuştu.

Leiva, Serie A'da oynadıkları ve 2-0 mağlup ayrıldıkları Milan müsabakasını artık unutmaları gerektiğini ifade ederken, Türkiye'de oynayacak olmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

"TÜRKİYE'DE OYNAMAK GÜZEL OLACAK"
Levia, kendisine sorulan Galatasaray sorusuna, "Futbol oynamak için harika bir ortam olacak. Türk taraftarlar, futbol konusunda çok tutkulu. Şimdi dinleneceğiz ve sonrasında İstanbul'a gideceğiz. Çok zor bir maç olacak. Gruba iyi bir başlangıç yapmayı umuyoruz." dedi.

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