Anadolu Efes 74-61 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU-ÖZET)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta maçında Anadolu Efes evinde Pınar karşıyaka'yı 74-61 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 74-61 yendi.
Müsabakanın ilk bölümünde Singleton ve Anderson'un skorer oyunuyla etkili olan lacivert-beyazlılar, 5. dakikayı 11-6 önde geçti. Rakibine Kennedy, Morgan ve Henry'nin basketleriyle karşılık veren konuk takım, 7. dakikada farkı 1 sayıya (14-13) indirdi. İlk periyotta 14 sayıyla çift haneli skora ulaşan Singleton'un dış atıştan bulduğu basketle rakibinin öne geçmesine engel olan Anadolu Efes, çeyreği 21-15 üstün tamamladı.
İkinci periyotta etkili bir performans sergileyen Anadolu Efes, 15. dakikayı 13 sayı farkla (32-19) üstün geçti. Periyodun ikinci yarısında farkı çift hanelerde tutan ev sahibi ekip, devre arasına 15 sayı farkla 38-23 önde girdi.
İlk yarıdaki iyi oyununu ikinci devrede de sürdüren lacivert-beyazlılar, 24. dakikada farkı 17 sayıya taşıdı: 47-30. Müsabakanın 25. dakikasından sonra 2 dakikalık süreçte 6-0'lık seri yakalayan İzmir temsilcisi, 27. dakikada farkı 10 sayıya (50-40) çekti. Ancak Simon ve Buğrahan'ın basketleriyle farkın tek hanelere inmesini önleyen Anadolu Efes, periyodu 58-44 üstün bitirdi.
Karşılıklı basketlerle geçen mücadelenin son çeyreğinde Anadolu Efes farkı çift hanelerde tuttu ve sahadan 74-61 galip ayrıldı. Bu sonuçla ligde 1 maçı eksik Anadolu Efes, 9'da 9 yaptı. İki maç eksiği bulunan Pınar Karşıyaka ise 3. kez mağlup oldu.
Müsabakada 19 sayı kaydeden Anadolu Efesli Singleton maçın en skorer oyuncusu oldu. Lacivert-beyazlılarda Moerman 12, 10 ribauntle "double-double" yaptı. Pınar Karşıyaka'da ise kenardan gelerek 16 sayı üreten M'Baye ile 14 sayı üreten Morgan, 13 sayı kaydeden Taylor ve 11 sayı bulan Merecan Birsen'in performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Türk statüsünde lisansı çıkarılan Larkin sahada
Anadolu Efes'in ABD asıllı yıldızı Shane Larkin, Türk statüsünde ilk kez forma giydi.
Türk vatandaşlığına geçmesinin ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde Türk statüsünde forma giyebilmesi için A Milli Takım'da oynama zorunluluğu bulunan Larkin'in ay-yıldızlı takımda süre almasının ardından lig lisansı çıkarıldı.
Lavicert-beyazlı formayla bu sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden ancak ING Basketbol Süper Ligi'nde sahaya çıkamayan 28 yaşındaki oyun kurucu, lisansının çıkarılmasından ilk maçında Pınar Karşıyaka'ya karşı formasını terletti.
Tecrübeli basketbolcu, müsabakayı 2 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ile tamamladı.
Anadolu Efes: 74 - Pınar Karşıyaka: 61
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Hüseyin Çelik
Anadolu Efes: Shane Larkin 2, Anderson 9, Tolga Geçim, Singleton 19, Sertaç Şanlı 7, Doğuş Balbay 7, Moerman 12, Simon 8, Erten Gazi 5, Buğrahan Tuncer 5
Pınar Karşıyaka: Taylor 13, Henry 5, Nusret Yıldırım, Kennedy 2, Morgan 14, Metecan Birsen 11, M'Baye 16, Yunus Emre Sonsırma, Onuralp Bitim, Mahir Ağva,
1. Periyot: 21-15
Devre: 38-23
3. Periyot: 58-44
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları