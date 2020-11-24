24 Kasım 2020, Salı

AVRUPA LİGİ

Napoli-Rijeka maçını Halis Özkahya yönetecek

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

kokartlı hakem 'nın, Avrupa Ligi F Grubu'nda -Rijeka arasında oynanacak mücadeleyi yöneteceği açıklandı.

kokartlı hakem , İtalya'nın ile Hırvatistan'ın Rijeka takımları arasında 26 Kasım Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi F Grubu müsabakasını yönetecek.

İtalya'nın Napoli şehrindeki San Paolo Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mehmet Cem Satman yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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