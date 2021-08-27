27 Ağustos 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubu belli oldu! Rakiplerimizi tanıyalım...

F.Bahçe’nin rakiplerini tanıyalım!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 Giriş Tarihi: 27.08.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi temsil edecek olan takımlardan Fenerbahçe'nin grubu belli oldu. Sarı lacivertliler turnuvada D grubunda mücadele edecek. Fenerbahçe'nin rakipleri ise, Olympiacos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, son olarak 2018/19 sezonunun ardından bu turnuvada ülkemizi temsil edecek. Sarı lacivertliler play-off turunda HJK Helsinki'yi geçerek adını grup aşamasına yazdırmıştı.

İstanbul'da çekilen kuraların ardından Fenerbahçe'nin mücadele edeceği grup belli oldu. Sarı lacivertliler 3. torbadan katıldığı UEFA Avrupa Ligi kuralarında D grubunda bulunacak. Fenerbahçe'nin grubunda Olympiacos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp bulunuyor. Sarı lacivertlilerin rakiplerinde ise tanıdık yüzler var.

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Yunan ekibi Olympiakos'ta bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Mathieu Valbuena ve Galatasaray'da uzun bir süre top koşturan, Henry Onyekuru var. Yıldız oyuncuları da takımında barındıran Olympiakos'ta öne çıkan futbolcular, Mady Camara, Konstantinos Fortounis ve Rony Lopes.

Frankfurt güçlü kadrosu ile ön plana çıkıyor. Alman ekibinin kalesini Kevin Trapp koruyor. Savunmada Evan N'Dicka ve Martin Hinteregger, orta sahasında ise 35 milyon Euro değerindeki Filip Kostic bulunuyor. Frankfurt'un gol silahı ise Rafael Borre.

Royal Antwerp ise kadrosunda Fenerbahçe'nin eski oyuncu Michael Frey'i barındırıyor. Özellikle genç oyuncuları bulunan Belçika kulübü, dinamizmiyle dikkat çekiyor. Antwerp geçtiğimiz sezon Belçika Ligi'ni 2. sırada tamamladı.

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