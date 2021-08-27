27 Ağustos 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubu belli oldu! Rakiplerimizi tanıyalım...

G.Saray’ın rakiplerini tanıyalım!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 Giriş Tarihi: 27.08.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi temsil edecek olan takımlardan Galatasaray'ın grubu belli oldu. Sarı kırmızılılar turnuvada E grubunda mücadele edecek. Galatasaray'ın rakipleri ise, Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Danimarka ekibi Randers'ı turnuva dışına iten Galatasaray da adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.

Sarı-kırmızılılar E Grubunda Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile eşleşti.

LAZIO

SLazio, 9 Ocak 1900'de İtalyan Ordusu mensupları tarafından kurulmuş bir Roma kulübüdür. Mavi-beyaz renklere sahip kulübün simgesi kartal, takma isimleri ise "Biancocelesti"dir. Geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitiren İtalyan takımı Lazio'nun teknik direktörlüğü bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Maurizio Sarri yapıyor. Kadrosunda Immobile, Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Lazzari ve Vedat Muriqi gibi yıldızları barındıran Lazio, yeni sezona da galibiyetle başladı.

PEDRO'YU TRANSFER ETTİLER

Roma'nın başına Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan İspanyol yıldız Pedro, Lazio'ya transfer oldu.

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CENGO'LU MARSİLYA

Olympique de Marseille, 1899'da kurulan Fransız futbol kulübü. Fransa'nın güneyindeki Marsilya şehrinin takımıdır ve maçlarını 67.394 kişilik Vélodrome Stadyumu'nda oynamaktadır. Marsilya ekibinin armasında bulanan yıldız UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ifade etmektedir.

Geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayan Fransız temsilcisi'nin kadrosunda Milli yıldız Cengiz Ünder bulunuyor. Marsilya'nın kadrosunda aynı zamanda Payet, Milik ve Boubacar Kamara gibi yıldızlar bulunuyor.

LOKOMOTIV MOSKOVA

Lokomotiv Moskova, Rusya futbol kulüplerinden birisidir. 1923 yılında demiryolu işçileri tarafından kurulan kulüp maçlarını Moskova'daki 28.800 kişilik Lokomotiv Stadyumu'nda oynamaktadır. Marko Nikolic tarafından çalıştırılan Lokomotiv Moskova geçtiğimiz sezonu Zenit ve Spartak Moskova'nın ardında 3. sırada tamamladı.

Rus ekibinin kadrosunda ise Anton Miranchuk, Dmitri Barinov, Pablo ve François Kamano gibi yıldız isimler bulunuyor.

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