UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın grupları belli oldu!

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi Fenerbahçe ve Galatasaray temsil edecek. Play-off turunda HJK Helsinki'yi geçen sarı lacivertliler, adını gruplara yazdırmayı başardı. Galatasaray ise St. Johnstone ve Randers engellerini geçerek gruplara kaldı. Temsilcilerimizin grupları belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi Fenerbahçe ve Galatasaray temsil edecek. İki takımımızın grupları belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN GRUBU BELLİ OLDU!



Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde D gurubunda mücadele edecek. Fenerbahçe'nin grubunda Olympiacos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp bulunuyor.

GALATASARAY'IN GRUBU BELLİ OLDU!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde E grubunda mücadele edecek. Sarı kırmızılıların grubunda, Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya bulunuyor.

TÜM GRUPLAR

A GRUBU: Olympique Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby.

B GRUBU: Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz.

C GRUBU: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova, Legia Varşova.

D GRUBU: Olympiacos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp.

E GRUBU: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray.

F GRUBU: Braga, Kızılyıldız, Ludogoret, Midtjylland.

G GRUBU: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros.

H GRUBU: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham United, Rapid Wien.

1. TORBA

Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

2. TORBA

Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV

3. TORBA

Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, FENERBAHÇE, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. TORBA

Rapid Wien, GALATASARAY, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Antwerp, Strum Graz, Brondby

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

2020/21 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yılın futbolcusu Gerard Moreno seçildi. Yıldız oyuncu kulünü Villarreal kupayı kazanmıştı. İspanyol oyuncu geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 12 maçta 7 gol attı. İşte UEFA'nın paylaşımı...

BU SENE YENİ STATÜ UYGULANACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sene yeni statü uygulanacak. Grubunu lider tamamlayan takımlar son 16 turuna kalacak. Gruplarında ikinci olan takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olan 8 takımla playoff oynayacak. Üçüncü olan takımlar ise Konferans Ligi'ne kalacak.

TAKIM SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü. Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

İLK SIRADA BİTİRMEK ÖNEMLİ

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek takımlar ise son 24 takım arasına adını yazdıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek.

ÜÇÜNCÜ BİTİREN KONFERANS LİGİ'NE

Grubunu üçüncü sırada bitirecek takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise son 24 takım arasına adını yazdıracak.

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