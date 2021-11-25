25 Kasım 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Lokomotiv Moskova 0-3 Lazio (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lazio turu garantiledi
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın da mücadele ettiği E Grubu'nda Lazio, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı Immobile (2) ve Pedro'nun golleriyle 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

Lokomotiv Moskova ve Lazio, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Rusya'da kozlarını paylaştı. Mücadele, Lazio'nun 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Maçın golleri Lazio adına 56', 63' (P) Immobile, 87' Pedro'dan geldi.

Bu sonuçla Lazio, 8 puanla 2. sırada yer aldı. Moskova ise 2 puanla grup sonuncusu oldu.

Lokomotiv Moskova, bir sonraki maçını Marsilya deplasmanında oynayacak. Lazio ise evinde Galatasaray ile liderlik mücadelesi verecek.

Bununla beraber temsilcimiz Galatasaray, gruptan çıkmayı garantiledi.

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