22 Ekim 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

PSV 1-2 Monaco (MAÇ SONUCU-ÖZET)

PSV’ye Monaco sürprizi!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 22.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan oynanan maçlarla devam etti. 3. hafta karşılaşmasında PSV Eindhoven ile Monaco kozlarını paylaştı. Müsabakada gülen taraf 2-1'lik sonuçla Fransız ekibi oldu. Monaco'nun golleri, Boadu ve Diop'tan geldi. Hollanda ekibinin tek sayısını ise Gakpo kaydetti. | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan oynanan maçlarla sürdü. 3. hafta müsabakasında PSV Eindhoven ile Monaco karşı karşıya geldi.

Mücadelede gülen taraf 2-1'lik sonuçla Fransız temsilcisi oldu.

Monaco'nun golleri, 19'da Boadu ve 89'da Diop'tan geldi.

Hollanda ekibinin tek sayısını ise 59'da Gakpo kaydetti.

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