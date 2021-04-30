30 Nisan 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Villarreal 2-1 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Villarreal avantajı kaptı!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 30.04.2021

yarı final karşılaşmasında İspanyol ekibi evinde İngiliz temsilcisi 'i ağırladı. 2 kırmızı kart ve 3 golün çıktığı mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve rövanş öncesi avantajı kaptı.

İspanya temsilcisi , İngiltere'nin takımını La Ceramica Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada ve 29. dakikada 'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Arsenal'de kazanılan penaltı vuruşunu 73. dakikada gole çeviren , skoru 2-1'e getirdi ve karşılaşma, Villarreal'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Arsenal'de 57. dakikada , Villarreal'de ise 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

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