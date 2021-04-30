UEFA Avrupa Ligi: Villarreal 2-1 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında İspanyol ekibi Villarreal evinde İngiliz temsilcisi Arsenal'i ağırladı. 2 kırmızı kart ve 3 golün çıktığı mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve rövanş öncesi avantajı kaptı.
İspanya temsilcisi Villarreal, İngiltere'nin Arsenal takımını La Ceramica Stadı'nda ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Manu Trigueros ve 29. dakikada Raul Albiol'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Arsenal'de kazanılan penaltı vuruşunu 73. dakikada gole çeviren Nicolas Pepe, skoru 2-1'e getirdi ve karşılaşma, Villarreal'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Arsenal'de 57. dakikada Dani Ceballos, Villarreal'de ise 80. dakikada Etienne Capoue ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig