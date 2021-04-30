UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında İngiliz temsilcisi Manchester United sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk etti. Tam 8 golün çıktığı mücadeleyi 'Kırmızı Şeytanlar' 6-2 kazandı ve final için büyük bir avantaj yakaladı.