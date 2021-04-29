UEFA Avrupa Ligi: Manchester United-Roma / Villarreal-Arsenal | CANLI
UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmalarıyla devam ediyor. Yarı finalde 2 İngiliz, 1 İtalyan ve 1 İspanyol takımın kaldığı turnuvada Manchester United sahasında Roma'yı ağırlıyorken; Arsenal ise deplasmanda Villarreal'e konuk oluyor. 2 dev eşleşmenin tüm detayları ve CANLI anlatımları haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan yarı final müsabakalarıyla devam ediyor. Manchester United ile Roma karşı karşıya gelirken, Villarreal de Arsenal'i ağırlıyor. İşte dev maçların canlı anlatımları...
MANCHESTER UNITED-ROMA MAÇI İLK 11'LER
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, Fred, Rashford, Bruno Fernandes, Pogba, Cavani.
Roma: Lopez, Smalling, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.
MANCHESTER UNITED - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Manchester United - Roma maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanıyor.
VILLARREAL-ARSENAL MAÇI İLK 11'LER
Villarreal: Rulli, Pedraza, Pau Torres, Albiol, Foyth, Trigueros, Capoue, Parejo, Chukwueze, Moreno, Alcacer.
Arsenal: Leno, Chambers, Holding, Mari, Smith Rowe, Ceballos, Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Pepe.
VILLARREAL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Villarreal - Arsenal maçı saat 22:00'de başladı. Dev karşılaşma beIN Sports Haber ve beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanıyor.
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